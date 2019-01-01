Сотрудница с 24-летним стажем Наталья Чечина стала главой Курортного района

Новую позицию в качестве специального представителя временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова экс-глава Курортного района должен занять в ближайшие дни. Об этом сообщает “Фонтанка.ру”.





Сам Кимов пока не комментирует свое назначение. В свою очередь возглавит районную администрацию Наталья Чечина.



В администрации района она работала 24 года, а после 2014 года возглавила “Дом-интернат ветеранов войны и труда “Красная звезда”.