Резник инициировал проверку контрактов на уборку снега в Петербурге

Ранее парламентарий инициировал обращение о начале парламентского расследования по ситуации с уборкой снега в Петербурге.





Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник обратился к главе управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу Вадиму Владимирову с просьбой проверить ряд госзакупок на выполнение работ по содержанию городских дорог на предмет нарушения антимонопольного законодательства, в части нарушения запрета на картельные сговоры, а также в части запрета на сговоры хозяйствующих субъектов с органами власти, сообщил Gazeta,Spb парламентарий.