Избитый в Кудрово африканец встретил свой день рождения в больнице

В одно из отделений полиции около 5 утра 15 января поступило сообщение о нападении на гражданина Нигерии. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Сообщается, что накануне, 14 января, около 16:00 на иностранца напали неизвестные в Кудрово и избили его. Пострадавший был доставлен в центральную городскую больницу Всеволожска. Врачи зафиксировали травмы различных частей тела, пациент находится в состоянии средней степени тяжести.





По данному факту проводится проверка.