Петербург вошел в тройку топ-10 городов с самыми высокими ценами за квадратный метр в новостройках





Повышение цен в Петербурге позволило городу покинуть 4-е место и подняться на ступень выше.





Потеря Ялтой места в тройке городов-лидеров обусловлена отрицательной динамикой цен на новое жильё: за год падение составило 8%. В Алуште стоимость «квадрата» выросла на 15%, а в Петербурге — на 11%. В столице рост цен умеренный: за год квадратный метр в московских новостройках подорожал на 3%.





Замыкают топ-10 городов с самыми высокими ценами на жильё в новостройках подмосковные Люберцы: в декабре 2018 квадратный метр здесь стоил 104 976 руб. За год позиции города улучшились: он оказался на 10-м месте рейтинга благодаря росту средней цены предложения на 20% в расчете за квадратный метр.





В декабре 2018 года лидерство по стоимости квадратного метра осталось у Москвы. Здесь стоимость «квадрата» в новостройках на конец года составила 209 776 руб. Второе место у крымской Алушты: за кв. м здесь просят в среднем 124 436 руб. На 3-м месте — Петербург со стоимостью в 118 688 руб.За 12 месяцев состав тройки лидеров по ценам изменился: Алушта поднялась с 3-го места на 2-е, а Ялта, занимавшая 2-ю строчку рейтинга, опустилась на 9-ю, сообщили Gazeta.SPb аналитики портала недвижимости Domofond.ru.