Уголовное преследование ждет захватчиков здания комитета имущественных отношений Петербурга

В Адмиралтейском районе прокуратура выявила факт незаконного владения помещением, которое принадлежит комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Gazeta.SPb прокуратура Петербурга.





Установлено, что с августа по ноябрь 2018 года в Адмиралтейском районе в доме 15 по Галерной улице сотрудники товарищества собственников недвижимости самовольно занимали и использовали помещение в доме. Территория, сообщается, принадлежит городу.





Незаконное владение помещением на Галерной улице принесло имущественному комитету ущерб на 130 тысяч рублей. В результате проверки было возбуждено уголовное дело.