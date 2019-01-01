В Петербурге появились билборды с изображением святых для борьбы с ДТП





Билборды заказала коммерческая компания ООО ТД «Мир Света». Всего в городе установлено 60 щитов, на которых изображены православные святые. По мнению заказчика, это поможет снизить количество смертельных ДТП на дорогах.





По оценке экспертов, установка таких щитов могла составить более двух млн рублей.





По словам автора инициативы, благодаря таким щитам в Твери удалось снизить количество смертельных ДТП на 17%. Хотя в администрации правительства Тверской области утверждают, что причина такой статистики заключается в ремонте дорог.













Фото: соцсети Ранее сообщалось о том, что н а автомобилях компании «Везёт» ж ители Петербурга обнаружили рекламу услуг по скручиванию пробега.(Майя Брик,Gazeta.SPb)Фото: соцсети

Необычные рекламные щиты с изображениями православных святых cтали появляться на дорогах Северной столицы.