Монумент Петру I планируют установить у “Лахта-Центра”

Точные сроки реализации проекта пока неизвестны, проект находится на стадии обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления энергокомпании Алексея Миллера.





Памятный знак Петру Великому должен будет установлен на месте, где происходит соединение Финского залива и Лахтинского разлива. Именно на этом месте, в 1724 году, Петр I спас моряков.





Точные сроки, как уже сообщалось, неизвестные, но в процессе реализации планируют использовать исторические документы.





Сообщается, что концепция нового памятника обсуждалась в процессе встречи временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и заместителя председателя совета директоров ПАО “Газпром” Алексея Миллера.