Эксперты: «Метрострою» грозит банкротство

Согласно информации, опубликованной на сайте «Электронное правосудие», иск поступил в суд 9 января. Дата его рассмотрения ещё не назначена. Подробности иска не сообщаются.





По информации «Фонтанка», фискальные органы потребовали от метростроевцев более 700 млн рублей. По данным СМИ, компания полностью обеспечила требования налоговиков с помощью недвижимости.

По мнению экспертов, иск о признании банкротом — обычная в данном случае. Так у суда появится возможность дать обеим сторонам возможность заключить мировое соглашение и рассрочить платеж.





По словам экспертов, ГК «Рыков групп» за прошлый год в Арбитражном суде находится 204 дел по исковым требованиям к "Метрострою" на сумму 7,38 млрд рублей. Так что, вероятно, что иск от ФНС о признании банкротом компании будет не единственным.





Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Петербурга о признании банкротом компании "Метрострой".