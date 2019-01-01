Неизвестные напали на студента-метеоролога в Веселом Поселке и ограбили на школьном дворе

В отделение полиции обратился студент второго курса Российского государственного гидрометеорологического университета. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





По словам заявителя, 15 января около 02:00 у дома по проспекту Большевиков на него напали неизвестные. Один из мужчин напал на молодого человека и отобрал телефон. После конфликта неизвестные схватили студента и отправились на территорию школьного двора. Во дворе дома, по словам пострадавшего, угрожали ножом и потребовали отдать все ценные вещи. В результате угроз, грабители забрали у студента наушники, пачку сигарет, банковские карты и 4 тысячи рублей. После скрылись с места преступления.





По сведениям правоохранителях органов, общий ущерб составил 14 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.