Власти Петербурга предупредили водителей, что мешающие уборке крыш автомобили отвезут на штрафстоянку





В городе работают 450 дворников каждый день, а 200 промышленных альпинистов следят за крышами. По ночам службы занимаются сбросом наледи и снега с крыш Центрального района и просят заранее освободить территорию от припаркованных автомобилей — в противном случае их заберут на штрафстоянку, сообщили в правительстве.





Сегодня в ночь с 15 на 16 января в планах уборки Кирочная, Мытнинска, Шпалерная, Конная улицы.





Коммунальные службы Санкт-Петербурга в ближайшие дни займутся устранением последствий снегопадов за последние две недели, сообщили Gazeta.SPb в администрации города 15 января. В правительстве сообщили, что синоптики не предвидят снегопадов в ближайшие дни.