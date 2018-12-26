Рейс в Калининград из Пулково прибудет с опозданием

Согласное информации онлайн табло аэропорта “Пулково”, рейс SU 6325 “Санкт-Петербург - Калининград” прибудет в аэропорт Калининграда на четыре с половиной часа позже назначенного времени.





Пассажиры Airbus A319 должны были высадиться в Калининграде в 11:05, но прибудут в 15:30. В этот же день, согласно информации онлайн табло Пулково, 15 января с опозданием на час прибыл борт S7 3340 “Санкт-Петербург — Новосибирск”. Пассажиры должны были прибыть в 13:25, на место назначения были доставлены S7 Airlines в 14:35.