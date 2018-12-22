Вратарь «Зенита» Лодыгин намерен продолжить карьеру в Англии





По словам известного комментатора Геннадия Орлова, Лодыгин перейдет в клуб английского чемпионшипа, сообщает «Радио Зенит». Именно поэтому он не полетел с командой в Катар.





У вратаря этим летом заканчивается контракт с петербургским клубом.

По мнению Орлова, Лодыгину трудно будет бороться с конкуренцией в петербургском клубе.



Отметим, что 28-летний футболист играет в составе "Зенита" с 2013 года.



«Сине-бело-голубые» будут тренироваться в Катаре до 28 января и примут участие в Кубке «Матч Премьер». «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».









Фото: Instagram Ранее сообщалось о том, что «Зенит» отказался продавать Эмилиано Ригони «Индепендьенте» за пять млн долларов.(Майя Брик,Gazeta.SPb)Фото: Instagram

Стало известно, почему вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин не отправился с командой на сборы в Катар.