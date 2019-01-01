Родственники новобранца, умершего от простуды в Петербурге, попросили возбудить уголовное дело





По словам Ольги Ручкиной, неоказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи привело к гибели ее сына.





20-летний Сергей Ручкин был призван на военную службу 14 декабря 2018 года в 1080 смешанную авиабазу в поселке Громово (Ленинградская область), однако уже спустя пять дней заболел острым респираторным заболеванием. Сергей, а также еще несколько его сослуживцев, недавно призванных в вооруженные силы, были госпитализированы в медсанчасть.





26 декабря Сергей был направлен в филиал 442 военно-клинического госпиталя в Выборге с диагнозом «гайморит», однако и там состояние здоровья солдата продолжало ухудшаться – в новогоднюю ночь у него поднялась температура выше 39 градусов, а 2 января выявлена левосторонняя пневмония и ангина. 4 января молодой человек был переведен в военный госпиталь в Петербурге, где позже диагностировали плеврит левого легкого, а также правостороннюю пневмонию. 7 января солдат оказался в Военно-медицинской академии (ВМА), где ему провели операцию, а на следующий день ввели в медикаментозную кому, из которой Сергей уже не вышел – он умер 12 января – спустя 23 дня после призыва в армию.





В настоящий момент официальной причиной гибели военнослужащего названа острая сердечная недостаточность, сепсис и двухсторонняя пневмония.





Ольга Ручкина полагает, что осложнения первоначального заболевания, которые в конечном итоге привели к смерти ее сына, связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи – в частности, в заявлении о преступлении она указала, что сепсис обусловлен ненадлежащим проведением оперативного вмешательства и несвоевременной диагностикой.





Мама погибшего военнослужащего просит следственный комитет провести проверку и возбудить уголовное дело по статьям 124 (неоказание помощи больному) и 293 (халатность) Уголовного кодекса РФ, а также назначить судебно-медицинскую экспертизу.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге солдаты-срочники незако нно работали на РЖД и жили в технических помещениях депо.(Майя Брик,Gazeta.SPb)

Мама военнослужащего Сергея Ручкина обратилась в военное следственное управление по Западному военному округу (ВСУ по ЗВО) Следственного комитета России с заявлением о преступлении, сообщили Gazeta.SPb «Солдатские матери Санкт-Петербурга».