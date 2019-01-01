Кинофильм “Дикая лига” с Артемом Дзюбой не успевают сдать: создателям грозит штраф





Проект кино о развитии футбола в России в начале 2000-ых представили в 2016-ом, в нем сыграли Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров и даже футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Артем Дзюба. Планировалось, что он будет полностью готов в декабре, но из-за приглашения на проект актеров из Америки выход пришлось перенести, сообщает РИА Спорт. Режиссерами выступают Андрей Богатырев и Арт Камачо.





Сумма штрафа не разглашается. Ожидается, что в российский прокат фильм выйдет в ноябре 2019 года.





Создатели кинофильма “Дикая лига” заплатят штраф Министерству Культуры РФ за просрочку сдачи картины, сообщили в министерстве.