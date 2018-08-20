Жители Петербурга купили более 32 тыс. смартфонов на сумму более 590 млн рублей



В ТОП-3 популярных смартфонов вошли в количественном выражении Samsung J400 Galaxy J4 (2018), Apple iPhone 8 64Gb и Honor 9 Lite, в денежном — Apple iPhone X 64Gb, Apple iPhone XR 128Gb, Samsung A750 Galaxy A7 (2018).

Наушники также стали популярным гаджетом — жители СЗФО приобрели более 45 тыс. устройств на сумму более 83 млн рублей. 53% всех купленных наушников — беспроводные. А лидерами продаж как в штуках, так и в деньгах стали Apple AirPods.

За рассматриваемый период в Петербурге было продано более 32 тыс. смартфонов на сумму более 590 млн рублей. В рейтинге популярности Samsung G532 Galaxy J2 Prime, Honor 7A и Apple iPhone X 64Gb — в количестве продаж, Apple iPhone X 64Gb Apple iPhone XR 128Gb и Apple iPhone 8 64Gb – в сумме от продаж.





В период с 1 декабря 2018 года по 8 января 2019 года жители северо-западного региона приобрели более 134 тыс. смартфонов на сумму более 1,6 млрд рублей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной компании Связной | Евросеть.