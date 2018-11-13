В Калининском районе мужчина, пригрозив матери ножом, забрал у нее деньги и стремянку





По данным Росгвардии, мужчина пришел к своей матери-пенсионерке в квартиру на Тихорецком пр. 7 января и потребовал от нее денег. Затем он вытащил нож и, пригрозив женщине, что убьет ее, достал из ее кошелька 8000 рублей. Уходя, он забрал с собой стремянку.





Наряд охраны задержал мужчины через четыре дня после начала поисков 11 января — снова рядом с домом матери. Теперь им занимаются в отделе полиции №6: устанавливают личность и выясняют все обстоятельства, сообщили в УВО. Стремянку, как оказалось, мужчина позже продал.





В Калининском районе Петербурга сотрудники Росгварии задержали мужчину, который ограбил мать и угрожал ей ножом, сообщили Gazeta.SPb в УВО.