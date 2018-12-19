Статус памятника истории и культуры защитит СКК «Петербургский» от сноса

Если КГИОП по результатам историко-культурной экспертизы признает СКК «Петербургский» объектом культурного наследия, то здание будет взято под охрану государства, а значит снос его будет запрещен.





Срок принятия решения о включении СКК в перечень выявленных объектов культурного наследия (или об отказе о включении) истекает у КГИОП 20 марта 2019 года.





Ранее сообщалось о том, что строительство новой ледовой арены на месте СКК в Петербурге начнется не позднее 2020 года.(Майя Брик,Gazeta.SPb)

Депуат ЗакСа Петербурга Александр Рассудов подал заявление в КГИОП СПб о включении СКК в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе депутата.