Крупные операторы все активнее на рынке облачной телефонии

В базовый набор услуг входят многоканальная городская телефонная связь, короткие номера внутри сети, бесплатные звонки между сотрудниками, личный кабинет с возможностью хранения истории и записи звонков до 12 месяцев и их прослушивания, IVR и другие.





Для операторов связи рынок виртуальных АТС сохраняет высокую привлекательность. По оценкам аналитиков, темпы роста классического телеком-бизнеса не превышают 1% в год в то время, как облачные коммуникации показывают прирост на уровне в 20-30% ежегодно и сохранят сравнимый потенциал на ближайшие 3 года. По прогнозу «ТМТ Консалтинг», к 2022 году объем рынка виртуальных АТС превысит 15 млрд руб.





Сервисы виртуальной телефонии адресованы корпоративным пользователям. Облачная АТС заменяет физическую коммуникационную инфраструктуру компании, предлагая для работы с обращениями клиентов и внутренней связи сотрудников настраиваемую виртуальную платформу.





Ранее о том, что облачная АТС внесла существенный вклад в рост абонентской базы заявил «Билайн». За девять месяцев 2018 года количество клиентов, подключивших облачную АТС, составило 19 тыс. юридических лиц, сообщали представители оператора. По собственным оценкам, «Билайн» занимает вторую позицию на рынке облачных коммуникаций.



