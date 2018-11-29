Двое мужчин сливали топливо на складе в Шушарах: им удалось продать около 20 тысяч литров





Полицейские выяснили, что мужчина договорился со знакомым владельцем бензовоза, что тот поможет ему в краже. Они сливали топливо в 10-тонные цистерны, а потом продавали, выручку делили между собой. Таким образом им удалось слить примерно 20 тысяч литров на сумму свыше 800 тысяч рублей, сообщили в УТ МВД. Теперь их могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.





В пос. Шушары Санкт-Петербурга работник топливного склада тайком сливал дизельное топливо в бензовоз, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД 15 декабря.