Ветераны Петербурга временно получат право на бесплатный проезд в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда





Как уточнили в организации, право на бесплатный проезд получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, жители блокадного Ленинграда, обладатели медали «За оборону Ленинграда», а также бывшие узники концлагерей.





Отмечается, что при себе необходимо иметь удостоверение.











Фото: Baltphoto Ранее сообщалось о том, что в етеранам Петербурга позволят бесплатно ездить на общественном транспорте восемь дней в году.(Майя Брик,Gazeta.SPb)Фото: Baltphoto

В связи с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады в течение трех дней - 26, 27 и 28 января - на автобусных маршрутах «Пассажиравтотранса» ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей получат право на бесплатный проезд, сообщается на сайте «Пассажиравтотранса».