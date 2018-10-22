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Ветераны Петербурга временно получат право на бесплатный проезд в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда
13:30
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