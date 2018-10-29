В Санкт-Петербурге выросла смертность и упала рождаемость: но волноваться не о чем





Рождаемость при этом снизилась на 2,5 тысячи по сравнению с 2017 годом и почти на 9 тысяч по сравнению с 2016 годом и равна 64,5 тысячам малышей.





По данным Росстата, подобную ситуацию фиксируют ведомства по всей стране. Впрочем, эксперты считают, что переживать по этому поводу не стоит: как заявил медэксперт для РБК, во многом рождаемость обуславливается случайными факторами. По крайней мере, население Санкт-Петербурга продолжает расти: число рождающихся больше умирающих.





В Санкт-Петербурге за 2018 год умерло 61 тысяча человек, сообщили в комитете по делам гражданского состояния правительства города 15 января. В 2017 эта цифра была на 1 тысячу меньше.