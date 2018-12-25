Александр Беглов определил на управляющие посты в правительство Петербурга пять женщин





У четырех комитетов Петербурга назначены новые руководители: так, отделом безопасности теперь будет заниматься Ольга Аришина (род. 1963). До этого правовед служила около 10 лет в прокуратуре города. Юрком перейдет к Екатерине Аксеновой (род. 1977). Для нее Юридический комитет — место работы с 2003 года. На пост главы спорт-комитета определена Наталья Антюх, Олимпийский призер по легкой атлетике, чемпионка мира, передают в правительстве.





Юлия Аблец (род. 1983) начнет управлять комитетом по молодежной политике. Имеет юридическое образование, выиграла конкурс “Лидеры России”, сообщили в Смольном.





Наконец, Наталья Чечина (род. 1962) определена, по указу Беглова, главой Курортного района, которым она занималась с 1990 пока не приняла управление интернатом для участников войны “Красная звезда” в 2014 году.





Действующий губернатор Александр Беглов определил на управляющие посты в правительство Санкт-Петербурга пять женщин, сообщили Gazeta.SPb в администрации города.