СКА сегодня сыграет с «Нефтехимиком»



Отметим, что СКА не проигрывал «Нефтехимику» с 2012 года.



СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 78 очков. «Нефтехимик» находится на 11-ом месте на «Востоке» с 38 очками.





Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 19.30 по московскому времени.





Напомним, в последнем матче СКА обыграл «Витязь» со счетом 3:1 матче КХЛ. Таким образом, армейцы одержали восьмую победу подряд. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Сергей Плотников, Николай Прохоркин и Никита Гусев.





Ранее сообщалось о том, что г лавный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. (Майя Брик,Gazeta.SPb)

СКА сыграет с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.