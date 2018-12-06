В Башню святого Олафа снова пускают посетителей после ремонта в замке Выборга





По сообщению властей, на экскурсии длиной в 30 минут можно взобраться на башню и взглянуть на Выборг с верхней площадки. За раз пускают до 25 человек каждый час.





Сообщается, что специалисты отреставрировали Дом купеческой гильдии, фасады крыльца и башни Олафа. В планах довести до конца ремонт Часовой башни: починить часы, купол и флюгер.





Выборгский замок построили шведы в 1293 году, когда на Русь устроили Крестовый поход.





В Выборге после этапа ремонтных работ снова открывают для туристов Башню святого Олафа в Выборгском замке, передали Gazeta.SPb власти Ленобласти 15 января.