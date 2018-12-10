Бывшие сотрудницы Волховского ОМВД обвиняются в многомиллионном хищении бюджетных средств





Как полагает следствие, в период с июня 2015 года по август 2017 года главный бухгалтер и ее подчиненная, работающие в ОМВД России по Волховскому району Ленобласти систематически совершали хищения денежных средств, выделенных на нужды ОМВД. С этой целью бухгалтера путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений незаконно получили доступ к цифровым подписям распорядителя бюджетных средств, а также функциям банковского и казначейского сопровождения. Так им удалось похить более 78 млн рублей. На похищенные средства приобретались объекты недвижимости и автомобили.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Два бухгалтера ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области обвиняются в хищении более 78 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.