В Петербурге провели операцию “бескровным” методом для беременной с опухолью





Для операции использовали метод закупоривания брюшной аорты, чтобы исключить лишнюю потерю крови. Медики Педиатрического университета уже делали подобную операцию в декабре, но здесь ситуация была сложнее: у пациентки диагностировали рак шейки матки. Раньше в такой ситуации женщине сделали бы аборт. После кесарева сечения у женщины приняли роды, а затем удалили опухоль.





Глава Перинатального центра Виталий Резник сообщил о появлении на свет здорового мальчика весом 2,7 кг. Для пациентки это уже третий ребенок.





В понедельник 14 января операция по удалению злокачественной опухоли у беременной пациентки в центре Педиатрического университета завершилась — и завершилась успешно, сообщили Gazeta.SPb в СПБГПМУ.