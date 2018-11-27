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В Петербурге провели операцию “бескровным” методом для беременной с опухолью

12:15
Тэги: СПбГПМУ, операция, онкология
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Тэги: СПбГПМУ, операция, онкология



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