Депутат ЗакСа Петербурга предложил Росгвардии вооружиться «лопатой Беглова» и убирать снег

Депутат отметил, что в городе возникла очень сложная ситуация с уборкой снега и льда. Недостаточная очистка не только причиняет жителям Петербурга многочисленные неудобства, но и влечет за собой опасность для их здоровья. В городе наблюдается критическая нехватка спецтехники и уборщиков.





«Привлечение учителей к уборке снега мне представляется категорически неправильным в условиях, когда имеется огромное количество сотрудников Росгвардии, которые, по моим наблюдениям, в основном заняты не требующей больших усилий работой по разгону мирных собраний и задержанием протестующих граждан, в том числе женщин и подростков», — говорится в обращении депутата.





Депутат отметил, что в случае если в силовом ведомстве нет достаточного количества специализированного инвентаря для уборки снега, то Росгвардия может обратиться к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой о выделении необходимого числа лопат с его именем.





Напомним, девятого января на заседании в Смольном врио губернатора Петербурга Александр Беглов выразил недовольство уборкой дорог Северной столицы и распорядился выдать главам районов города по лопате для уборки снега. "Каждому главе района выдать по лопате с надписью «лопата Беглова». Приеду в район - проверю, есть лопата в багажнике или нет», - сказал врио губернатора.





Ранее сообщалось о том, что прокуратура нашла нарушения пр и проверке зимней уборки в Петербурге.(Майя Брик,Gazeta.SPb)

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился к начальнику Главного управления Росгвардии по Петербургу Андрею Бакуменко с предложением направить сотрудников Росгвардии на работы по уборке городских улиц от снега и льда, сообщили Gazeta.SPb представители партии «Яблоко».