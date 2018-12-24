В ЗАГС Санкт-Петербурга на Английской наб. выстроилась длинная очередь за красивыми датами





Как сообщают очевидцы, очередь начала собираться с вечера 14 января. Прием заявлений начался с 10:00 на даты с апреля по декабрь. По словам пользователей соцсетей, портал госуслуг, на котором дату можно выбрать не выдерживает наплывающего траффика. Наиболее престижной в этом году считают дату 19.09.19.





Пользователи социальных сетей критически восприняли идею петербуржцев: большинство не понимают, как красивая дата должна повлиять на будущий брак.









Напомним, в октябре стало известно, что на Малоохтинском пр. построят “Невский дворец бракосочетания” .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



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На Английской наб. утром во вторник 15 декабря в ЗАГС стоят несколько десятков, а то и сотен пар, которые стремятся “застолбить” для себя красивую дату свадьбы, сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.