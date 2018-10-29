Северная верфь продолжает испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов»

За свой первый выход в море корабль прошел более 500 миль. Сдаточная команда проверила работу Главной энергетической установки на скорости 26 узлов. Опробовать ход фрегата на максимальной скорости в этот раз не удалось из-за сложной ледовой обстановки. Тем не менее основные задачи по тестированию ряда корабельных систем, в том числе штурманского оборудования и связи, а также притирка винторулевой группы выполнены. Представители экипажа отметили отличную управляемость фрегата.





Во время испытаний на «Касатонове», кроме членов экипажа, находились судостроители Северной верфи, ее контрагенты и офицеры Военного представительства Министерства обороны. Основная часть сдаточной команды была сформирована из опытных профессионалов, уже прошедших ходовые и государственные испытания на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Впервые вышедшие на корабле в море 63 человека разных профессий и званий, в соответствие со сложившейся на флоте традицией, были приняты в «надводники», выпив на торжественном построении морской воды из плафонов аварийного освещения.





Сейчас первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» пришвартован у достроечной набережной Северной верфи. На нем продолжаются швартовные испытания, в частности, спецоборудования и комплексов вооружения, и устраняются замечания по первому этапу ходовых испытаний.





Отметим, что «Касатонов» должен быть передан Военно-Морскому Флоту до конца 2019 года.





На фрегате «Адмирал флота Касатонов» началась подготовка к весеннему этапу ходовых, сообщил Gazeta.SPb судостроительный завод «Северная верфь».