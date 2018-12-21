За нанесение тяжких телесных повреждений на почве ревности житель Петербурга отправится в колонию





Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





Суд установил, что подсудимый, придя домой,увидел другого мужчину со своей сожительницей и на почве ревности сильно избил ее. В результате пострадавшая получила телесные повреждения в виде закрытой тупой травмы головы.





Житель Петербурга обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.