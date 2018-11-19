На Невском проспекте Санкт-Петербурга установили несколько блокадных репродукторов (фото)

В правительстве подчеркнули, что репродукторы являлись важным элементом блокадной жизни Лениграда: предупреждали о налетах, играли роль СМИ. По радио декламировали стихи поэты Ленинграда. Конечно, каждый петербуржец знает о метрономе, который звучал в перерывах между сообщениями: при ритме в 60 ударов в минуту ленинградцы знали, что в городе все спокойно, а при обстреле “пульс” учащался.





В блокаду в Ленинграде работало свыше 1500 громкоговорителей. В правительстве Санкт-Петербурга заявиили,что копии полностью функциональны: их установили на Невском проспекте.



Схема расположения:



