Житель Петербурга обвиняется в подаче сведений о подставном лице для четырех организаций





Как полагает следствие, 27-летний молодой человек обратился к нотариусу, предоставив паспорт на свое имя для перерегистрации ООО «ЕТК «Иберико», ООО «Транс ВЭЙ Лоджистикс», ООО «Инсайт Медиа» и ООО «ЦНФ». В Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения, в соответствии с которыми обвиняемый указан в качестве генерального директора и единственного участника этих юридических лиц.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет исправительных работ.





Житель Петербурга обвиняется в подаче сведений о подставном лице, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.