Налетчика, напавшего на магазин цветов на Васильевском острове, нашли и задержали





Сообщается, что добычей мужчины в тот раз стали всего 3 тысячи рублей. Возможно, это не единственное преступление к которому он причастен: это и предстоит выяснить следователям Санкт-Петербурга. Если вину мужчину докажут, его будут судить за разбой.





Утром 9 января на Среднем пр. Васильевского острова в магазин цветов вошел неизвестный и потребовал отдать выручку из кассового аппарата, сообщили в ГУ МВД. Сейчас полицейским удалось задержать подозреваемого, о чем они сообщили утром 15 января 2019 года.