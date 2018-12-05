Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить

Более того, многие специальности рискуют попросту исчезнуть еще до того, как студент успеет завершить обучение. Как не оказаться «за бортом» – рассказывает Павел Лукша, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, один из наиболее авторитетных и признанных во всем мире специалистов в области современного образования.





Сегодня весь мир оказался в ситуации, когда будущее наступает быстрее, чем мы успеваем к нему подготовиться и приспособиться. Это состояние описывается концепцией VUCA – volatile (нестабильный), uncertain (неопределенный), complex (сложный) и ambiguous (неоднозначный).



В таких условиях привычная система образования перестает работать. На протяжении всей человеческой истории обладание каким-то одним более или менее востребованным навыком позволяло кормить семью всю жизнь, профессия передавалась по наследству и могла обеспечивать несколько поколений подряд. В XX веке исчезло наследование, однако единожды овладев специальностью в молодости, ей можно было «пользоваться» до пенсии.





Но XXI век – вместе с ускоряющимся технологическим прогрессом – внес коррективы в уклад, существовавший на протяжении столетий. Многие профессии стремительно устаревают и уходят в прошлое, им на смену идут совершенно иные, требующие новых подходов к обучению.



Сегодня уже невозможно научиться чему-то одному на всю жизнь. Концепция получения одного образования в начале жизненного пути устарела. Чтобы не оказаться «на обочине», учиться нужно всю жизнь, наращивая объем компетенций.





И если в основе старой образовательной модели лежало получение так называемых «твердых навыков» (hard skills) – профессиональных компетенций, уровень которых можно оценить, обладание которыми, собственно, позволяет зарабатывать деньги, то в новой системе упор должен быть сделан на «мягкие навыки» (soft skills).





Что такое soft skills? Это довольно общее понятие, включающее в себя внушительный перечень социальных навыков – от умения работать в команде до способности находить нестандартные решения совершенно разноплановых задач. Чтобы лучше понять, что такое мягкие навыки, проще поделить их на несколько групп.





Контекстуальные навыки. Профессиональные навыки, используемые в определенном контексте.





Надпрофессиональные навыки. Компетенции, которые не являются обязательными для конкретной специальности, но помогают вам лучше делать вашу работу. Умение управлять проектами, создавать команды, вести переговоры и другие навыки, которые останутся с вами, даже если вас уволят с работы, а профессия перестанет существовать.





Метанавыки. Компетенции, связанные с мышлением, способностью думать, анализировать, компилировать все остальные имеющиеся в арсенале навыки для решения той или иной задачи.





Экзистенциальные навыки. Проще говоря, в эту группу попадает характер человека. Довольно эфемерная субстанция, которая, казалось бы, формируется в первые годы жизни и практически не меняется до старости. На самом деле это не совсем так. К примеру, основоположник позитивной психологии Мартин Селигман обнаружил, что пессимиста можно научить быть оптимистом. То есть многие черты характера – это выучиваемые компетенции.





Сегодня мягкие навыки человека все чаще оцениваются при приеме на работу. Пока еще эта оценка носит субъективный характер, однако сам факт того, на них обращают внимание работодатели, говорит об их востребованности. Пройдет еще немного времени, появятся системы сертификации soft skills.



Такие вещи как «эмоциональный интеллект» или «эмпатия» можно будет не просто измерить, а скорректировать показатели при помощи специально разработанных образовательных программ.

Впрочем, заняться совершенствованием своих мягких навыков и повышением собственной эффективности можно уже сегодня и вполне самостоятельно.



Для развития надпрофессиональных и метанавыков существует немало тренингов и специальной литературы. С экзистенциальными компетенциями несколько сложнее, но и в этом направлении тоже можно работать.



Павел Лукша, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, специально для GazetaSpb



