Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки





Китайцы ранее заявляли о намерении попробовать вырастить на Луне сельскохозяйственные культуры: аппарат привез собой на спутник семена хлопка, рапса и картошки. Кроме этого ученых интересует, как на Луне поведут себя дрожжи и мушки-дрозофилы, сообщает агентство.





Таким образом, Китай успешно провел первый биологический опыт на Луне. Ранее луноход прислал несколько фотографий с обратной стороны Луны . Это первая часть программы Китая относительно Луны: в дальнейшем там хотят создать поселение.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Аппарат “Чанъэ-4” запущенный Китаем на обратную сторону Луны 8 декабря, прислал на Землю фотографии ростков из семян хлопчатника утром 15 декабря, сообщают РИА Новости со ссылкой на телевидение Китая.