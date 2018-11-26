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Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки

10:53
Тэги: Китай, луна, эксперимент, сельское хозяйство
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Тэги: Китай, луна, эксперимент, сельское хозяйство



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