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Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
10:53
Тэги: Китай, луна, эксперимент, сельское хозяйство
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