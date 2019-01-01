У Туутари-Парка на дороге нашли полураздетый труп мужчины

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился местный житель и рассказал о том, что увидел бездыханное тело недалеко от Туутари-Парка. Труп лежал на дороге. На ногах не было обуви, а на теле не было одежды, кроме штанов. В кармане была обнаружена банковская карта.





Погибшим оказался 42-летней уроженец Казахстана.





Сейчас ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





В Ломоносовском районе Ленобласти был обнаружен полураздетый труп мужчины.