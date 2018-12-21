В Санкт-Петербурге выключают новогодние гирлянды: на склад увезут 7200 украшений





“Ленсвет” задействовал все свои рабочие бригады, и они работают 24 часа в сутки, сообщили в ведомстве. Им нужно посетить 4 770 адресов, составить проект демонтажа новогодней иллюминации и отправить на склад — до следующего года. По сообщению “Ленсвета”, снять нужно 7200 украшений.





Напомним, до 15 января всю прадничную иллюминацию в городе выключат . Большая часть не пострадала — в этом году никто ломать ее особенно не пытался.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

С начала рабочей недели 14 января работники “Ленсвета” выключают новогодние гирлянды на зданиях Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в СПБ ГУП “Ленсвет”. Работы завершат сегодня во вторник 15 января.