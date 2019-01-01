У метро “Садовая” альпинист сорвался с крыши ТРК “Пик”, когда чистил ее от снега





Полицейские получили сообщение о несчастном случае на ул. Ефимова около 05:00 во вторник 15 января от охранника комплекса. Как сообщили в полиции, крышу чистил профессиональный альпинист, пока неизвестно, почему он упал.





По данным в сети, ТРК “Пик” возле станций метро “Садовая” и “Сенная площадь” имеет высоту в пять этажей — то есть мужчина упал с высоты 15-20 м.





После падения с крыши торгового центра “Пик” в больнице оказался мужчина, занимавшийся уборкой снега, сообщили в Gazeta.SPb в ГУ МВД.