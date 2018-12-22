Сотруднику школы в Петербурге грозит штраф за разглашение персональных данных ученика

В школу на домашнее обучение в первый класс был зачислен ребенок с ограниченными возможностями, которому рекомендовано обучение по специальной индивидуальной программе.





В ходе проверки выяснилось, что на сайте школы размешена специальная индивидуальная программа развития учащегося с указанием всех персональных данных несовершеннолетнего.





Возбуждено дело об административном правонарушении.





В школе № 69 в Курортном районе обнаружены нарушения требований законодательства о персональных данных, сообщили Gazeta.Spb в прокуратуре Петербурга.