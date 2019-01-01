В Невском районе Санкт-Петербурга на молодого человека напали и отобрали телефон и доллары США





Как сообщили в полиции, ссылаясь на показания потерпевшего, у злоумышленника был с собой нож, которым он угрожал. У молодого человека отобрали 4 тысячи рублей, телефон, наушники и 300 долларов США, которые гражданин зачем-то имел с собой. Злоумышленник сбежал и сейчас его местонахождение неизвестно. МВД проводят проверку.









Утром во вторник 15 января в полицию обратился молодой человек 23 лет: по его словам, на него напал неизвестный на пр. Большевиков и ограбил, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.