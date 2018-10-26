Жители России стали реже жаловаться на сексуальные домогательства по результатам опроса





Если в 2008 году в том, что им пришлось пережить харассмент, признавались 12% опрошенных россиян, то сейчас таких только 5%. Разумеется, чаще эта проблема касается женщин: 8% женщин сталкивались с домогательствами на работе против 3% мужчин. При этом чаще говорят о харассменте женщины старше 45-ти лет. Молодежь, по данным опроса, все реже сталкивается с проблемой — показатель упал с 10% в 2008 до 4% сейчас.





Жители России стали реже сообщать о сексуальных домогательствах за последние 11 лет, свидетельствуют данные портала Superjob, чьи сотрудники опросили 3000 работающих россиян.