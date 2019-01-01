В Петроградском районе мужчина не выпускал врача из квартиры и требовал вылечить его мать





Врач должна была оказать помощь пенсионерке 80-ти лет. Что-то пошло не так, и 55-летний сын пожилой женщины не захотел выпускать врача из квартиры: угрожая, он потребовал от женщины непременно вылечить больную. Полицейские приехали на место и задержали мужчину. За незаконное лишение врача свободы мужчине по УК РФ грозит до 2 лет тюрьмы.





В понедельник 14 января врач “неотложки” приехала на вызов в Петроградский район Санкт-Петербурга на ул. Куйбышева около 15:00. Однако мужчина, вызвавший ее, отказался ее отпустить, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.