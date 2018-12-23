Две иномарки угнали в Санкт-Петербурге в начале рабочей недели: ущерб оценили в 4 млн





В Невском районе пропал Ford Explorer стоимостью в 2,2 млн. Позже его нашли во дворе на ул. Шелгунова, автомобиль был сильно поврежден, сообщили в ГУ МВД.





В Выборгском районе исчез Land Cruiser Prado из двора пр. Решетова. Его пропажу хозяйка оценила в 1,8 млн рублей. Полицейские проводят проверку по обоим делам.





В понедельник 14 января два жителя Санкт-Петербурга заявили о продаже своих автомобилей, сообщили Gazeta.SPB в управлении полиции по городу и области. Общая сумма ущерба составила 4 млн рублей.