Родственник ударил ножом в живот мужчину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга





Медики обнаружили, что мужчина ранен ножом в живот: сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам пострадавшего, на него в его квартире напал его родственник: избил и, видимо, нанес несколько ударов ножом. Степень родства не сообщается. Полицейские проверяют информацию и ищут злоумышленника.





В Красногвардейском районе в понедельник 14 января полицейские получили сообщение от сотрудников больницы, что к ним обратился мужчина 52-ух лет, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.