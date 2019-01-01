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В Сестрорецке неизвестные влезли в кабинет гендиректора пансионата и украли свыше 5 млн рублей

09:02
Тэги: сестрорецк, кража, пансионат
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Тэги: сестрорецк, кража, пансионат



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