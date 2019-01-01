В Сестрорецке неизвестные влезли в кабинет гендиректора пансионата и украли свыше 5 млн рублей





Как сообщила полицейским женщина 55-ти лет, подавшая заявление, злоумышленники влезли в здание на Парковой ул. через окно на первом этаже, выбили дверь в кабинет гендиректора, взломали сейф и украли более 5,5 млн рублей, которые должны были пойти на зарплату для сотрудников. Уголовное дело возбуждено, полицейские начали поиск виновных.





В Сестрорецке 14 января неизвестные вынесли из здания курортного пансионата свыше 5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.