В Кировском районе Петербурга девушка ударила молодого человека ножом после ссоры за распитием спиртного





По данным полиции, девушка 21-го года поссорилась с мужчиной и ударила его ножом в грудь. Молодого человека 24-ех лет отправили в больницу: врачи оценивают его состояние как тяжелое, говорят, что у него повреждены печень, желудок и кишечник. Девушку задержали, возбудили уголовное дело.





В понедельник 14 января в коммунальной квартире на Дачном пр. Кировского района девушка и молодой человек пили алкоголь. Вечер закончился поножовщиной, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.