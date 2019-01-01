Санкт-Петербург обогнал Москву в списке наиболее комфортных городов планеты





Среди российских городов лидером стал Нижний Новгород, попав на 109-ую строчку. Санкт-Петербург комфортней Москвы — он занял 182-ую позицию против 191-ой. Кроме этого, эксперты оценили Новосибирск и Екатеринбург.





Возглавили рейтинг канадская Канберра, Эйндховен, немецкий Цюрих, Аделаида, американский Роли. При этом тяжелее всего приходится жителям Пекина, Манилы, Лагоса, Каракаса и Дакки, сообщает сервис.





Портал Numbeo назвал наиболее удобные города для жизни, сообщает сервис. В перечень из 226 городов включили пять населенных пунктов России. Эксперты оценивали развитость медицины, стоимость проживания, погоду, транспортный траффик и другие показатели