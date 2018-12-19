Утренние пробки в Санкт-Петербурге во вторник 15 января: к 09:00 ожидают 6 баллов из 10





Самые серьезные автомобильные заторы фиксируют на севере города — прежде всего на Светлановской площади, Площади Мужества, пересечении Гражданского пр. и Непокоренных, у “Пионерской” и “Черной речки” (там перекрыто движение в сторону Петроградской стороны).





Сложная ситуация в Невском и Красногвардейском районах, на южных въездах в город, например, на Витебском пр. В центре относительно спокойно — тяжело только, как обычно, на Площади Восстания.





К 8 утра вторника 15 января пробки в Санкт-Петербурге оценивают на 4 балла из 10, по данным сервиса Яндекс.Пробки. К 09:00, согласно прогнозу, ситуация осложнится до 6 баллов из 10.