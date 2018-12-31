Число жертв в Ростовской области достигло двух: спасатели продолжают работу над завалами





Утром во вторник сотрудники МЧС нашли тело женщины: предстоит выяснить судьбу еще троих, сообщают в МЧС. Взрыв привел к частичному обрушению, 140 жителей вывели из здания, из-под завалов удалось спасти семерых, из них один ребенок.









После взрыва газа в г. Шахты в Ростовской области утром 14 января МЧС сообщают о двух жертвах, сообщает региональное МЧС.