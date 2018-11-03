Тяжелый эстонский грузовик смял легковой автомобиль при перестроении на КАД Санкт-Петербурга (фото)





Как сообщают очевидцы, авария произошла около 21:20 на 4-ом км кольцевой автодороги, между Колтушским и Мурманским шоссе. Тяжелая “фура” ехала в левом ряду дороги и, перестраиваясь, зацепила Volkswagen Polo. Грузовик был зарегистрирован в Эстонии, об этом свидетельствовали номера.



О пострадавших не сообщается, но легковая машина фактически потеряла весь капот при столкновении. Пользователи соцсети недоумевают, что делал тяжелый грузовик в левом ряду дороги, которого он должен избегать по ПДД.





В понедельник 14 января на КАД Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП: легковую машину задел тяжелый грузовик, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.